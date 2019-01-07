"Мне так тяжело". Топ-модель убила себя после серии мрачных постов в Instagram

Год назад Аннализ пережила тяжёлый развод с мужем, с которым она была в браке 16 лет.

Австралийская топ-модель была найдена мёртвой в собственной квартире в Сиднее, после того как друзья не смогли связаться с ней в течение нескольких дней. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительной причине, 45-летняя Аннализ Браакензик покончила с собой, сообщает Daily Star.

Последний год жизни женщины выдался крайне тяжёлым, о чём она постоянно писала на своей странице в "Инстаграме". В апреле прошлого года Аннализ развелась с мужем после 16 лет совместной жизни.

Всё вокруг кажется таким запутанным и перевёрнутым. В последнее время жизненные проблемы стали тёмными, пугающими и очень трудными. Но сегодня новый день, и в этом году у меня были новые проекты, путешествия и полезный опыт, чему я очень благодарна Пост Аннализ в "Инстаграме"

Аннализ также помогала благотворительному фонду по предотвращению самоубийств. Женщина неоднократно писала, что смогла побороть депрессию и теперь хочет помогать другим, особенно после смерти её близкой подруги.