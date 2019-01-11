Фитоняшка поделилась секси-фото у бассейна, но фанатам сломала мозг одна деталь

23-летняя блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу из Австралии, у которой больше 9 млн подписчиков в "Инстаграме", выложила очередное горячее фото в бикини, но на этот раз в центре внимания оказалась не стройная фигура девушки, а то, что за ней.

Горячее фото блондинистой фитоняшки в бассейне набрало около 470 тыс. лайков. Хорошая фигура, красивый фон, удачная поза — казалось бы, что может пойти не так? Но внимательных подписчиков больше заинтересовал сам бассейн. Точнее, плитка позади девушки, которая странным, по мнению фанатов, образом изгибалась, пишет Daily Star.

В комментариях стали задаваться вопросом, что это за оптическая иллюзия, а некоторые поспешили обвинить Тэмми в использовании фотошопа. В итоге разразилась целая "битва" мнений о том, прибегала ли девушка к ретуши или нет.

Отфотошоплено xarachatzikon

Мы догадались, что ты использовала фотошоп royrondolds

Фотошоп, как и большинство твоих фотографий constantinccc

Часть пользователей встали на её защиту, указав, что при использовании фотошопа всё фото исказилось бы сильнее. И вообще, девушке с такой фигурой незачем к нему прибегать. Позже сама блогерша развеяла сомнения. Она написала, что это действительно такой дизайн и плитка, искривляясь, ведёт к перегородке, на которой она сидит.

Посмотрите внимательно, это не фотошоп, просто у бассейна такой дизайн. Если бы это был фотошоп, снимок был бы более искажённым sarahidaaa