Жених бросил умирающую от рака модель за 3 дня до свадьбы, написав ей в Facebook

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Жених бросил умирающую от рака модель за 3 дня до свадьбы, написав ей в Facebook

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Фото: catersnews

24-летняя Эмили Николсон из Йорка, Англия, и её парень Джейми Смит решили пожениться, когда врачи поставили девушке страшный диагноз и сказали, что ей остаётся жить не больше года. Но свадьба так и не состоялась, пишет The Sun.

Эмили и Джейми познакомились ещё в Австралии и решили связать себя узами брака, когда девушка серьёзно заболела — врачи нашли у неё рак мозга в терминальной стадии. Но за несколько дней до свадьбы парень внезапно порвал с Эмили. При этом сделал это не лично, а в переписке — написал сообщение в "Фейсбуке".

<p>Эмили до болезни. Фото: catersnews</p>

Джейми сказал, что не хочет быть со мной и уже давно меня не любит. <...> Это было как гром среди ясного неба...

Эмили Николсон

<p>Эмили с женихом после того, как заболела. Фото: catersnews</p>

Для девушки это стало полной неожиданностью. Она подозревает, что всему виной её изменившаяся внешность. Если раньше она обладала модельными данными, то за последние шесть недель лечения набрала около 32 кг. Кроме того, ему хотелось гулять с друзьями, а она больше не могла составить Дейми компанию. Для британки это стало шоком, но она пытается держать себя в руках и не расстраиваться.

<p>Эмили Николсон во время болезни. Фото: catersnews</p>

Теперь я ничего не чувствую к нему, он сделал мне больно. Нет смысла расстраиваться

Эмили Николсон

<p>Эмили с женихом после того, как заболела. Фото: catersnews</p>

Сейчас девушка вернулась в Великобританию, и её родители пытаются собрать 30 тыс. фунтов (около 2,6 млн рублей) на новое исследовательское лечение. Джейми же утверждает, что это Эмили его бросила и их разрыв никак не связан с увеличением её веса.

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