Топ-модель убила себя через несколько часов после страшного признания в Facebook

37-летняя модель Элли Макдоннелл из Ирландии была постоянной участницей телешоу Ireland AM и боролась за права больных аутизмом.

Элли, которая прославилась в модельной сфере, нашли мёртвой через несколько часов после того, как она оставила пост на фейсбуке. В социальной сети женщина призналась, что уже долгое время терпит издевательства от незнакомого мужчины. Хейтер всячески оскорблял Элли, и в итоге её нервы не выдержали, пишет The Sun. В переписке, о которой позже стало известно СМИ, ирландка обещала раскрыть каждое уничижительное сообщение, которое ей отправил её преследователь.

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Сейчас полиция занимается расследованием инцидента. Дело в том, что никто из окружения погибшей не мог даже представить, что она была способна на суицид. Все называли Элли прекрасной матерью и хорошим человеком.

У ирландки осталось четверо детей: подростки Алекс и Сара, девятилетний Гарри и двухлетняя Сиена. Элли воспитывала их одна, пишет Daily Star. Любящая мать говорила при жизни: "Мои дети — это мой мир". Когда её младшему сыну поставили диагноз "аутизм", женщина стала активистом и борцом за права людей с подобной особенностью.