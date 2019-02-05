Топ-модель убила себя через несколько часов после страшного признания в Facebook

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Топ-модель убила себя через несколько часов после страшного признания в Facebook

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Фото: instagram/allimacdonnell

37-летняя модель Элли Макдоннелл из Ирландии была постоянной участницей телешоу Ireland AM и боролась за права больных аутизмом.

Элли, которая прославилась в модельной сфере, нашли мёртвой через несколько часов после того, как она оставила пост на фейсбуке. В социальной сети женщина призналась, что уже долгое время терпит издевательства от незнакомого мужчины. Хейтер всячески оскорблял Элли, и в итоге её нервы не выдержали, пишет The Sun. В переписке, о которой позже стало известно СМИ, ирландка обещала раскрыть каждое уничижительное сообщение, которое ей отправил её преследователь.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/allimacdonnell/" target="_blank"><strong>allimacdonnell</strong></a></p>

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Элли Макдоннелл

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/allimacdonnell/" target="_blank"><strong>allimacdonnell</strong></a></p>

Сейчас полиция занимается расследованием инцидента. Дело в том, что никто из окружения погибшей не мог даже представить, что она была способна на суицид. Все называли Элли прекрасной матерью и хорошим человеком.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/alli.macdonnell?hc_ref=ARRkWWuzof-qgBThPWi4BVEukA1zmxeLDzYN1FTXZtFrFub57gJuNI2ngFrN7MtjAlw&fref=nf" target="_blank"><strong>Alli MacDonnell</strong></a></p>

У ирландки осталось четверо детей: подростки Алекс и Сара, девятилетний Гарри и двухлетняя Сиена. Элли воспитывала их одна, пишет Daily Star. Любящая мать говорила при жизни: "Мои дети — это мой мир". Когда её младшему сыну поставили диагноз "аутизм", женщина стала активистом и борцом за права людей с подобной особенностью.

Она так поддерживала своих детей и занималась благотворительностью. Элли неустанно работала над повышением осведомлённости об аутизме. Это для нас огромная потеря

Саманта Джадж, директор организации "Аутизм в Ирландии"

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