Модель из Азербайджана продала девственность за €2,3 млн — разорился политик

Чего только не сделаешь, чтобы порадовать родителей: помоешь посуду, поступишь в медицинский, продашь девственность...

23-летняя азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде в прошлом году решила воспользоваться известным сайтом по продаже девственности Cinderella Escorts. Начальная ставка составляла 100 тыс. евро. Девушка написала, что хочет купить дом, учиться за границей и построить собачий приют у себя на родине, пишет Mirror.

Махбуба призналась, что таким необычным способом заработка она хотела отплатить маме за её заботу. Ведь, когда девушка получит деньги, они с мамой смогут вместе путешествовать по миру. Также Махбуба в анкете указывала, что хочет найти спонсора, который за красивые глаза будет платить ей 30 тыс. евро в месяц.

Мама всю жизнь делала для меня всё возможное. Теперь пришло моё время сделать так, чтобы она мной гордилась Махбуба Мамедзаде

Аукцион на модель закрылся вчера, и организаторы сайта, правда без особых подробностей, поделились с интересующимися информацией об участниках торгов. Победителем аукциона оказался неназванный политик из Токио. Вторым по размеру ставки стал лондонский адвокат, а третьим — известный футболист из Мюнхена.

Теперь победитель приедет за своим призом в Германию, где работа секс-индустрии вполне законна. Он должен оставить залог в 10% от суммы и забронировать номер в гостинице. Японский политик может также воспользоваться услугами доктора, который подтвердит девственность Махбубы, хотя девушку уже проверяли и у неё есть нужная справка.

"Модель из Азербайджана продаёт девственность, чтобы купить дом и оплатить учёбу"