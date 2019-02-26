Модель Playboy, которая знала педофилов среди политиков, предсказала свою смерть

Тело 41-летней Наташи Хаит обнаружили в доме для вечеринок под Буэнос-Айресом, Аргентина, куда она отправилась с другом.

Модель лежала обнажённой на кровати, а на лице у неё были следы кокаина. В качестве предварительной причины смерти назвали инсульт, вызванный употреблением наркотиков и алкоголя. И при вскрытии не было обнаружено следов насильственной смерти, пишет Daily Mail.

Однако брат и адвокат Наташи придерживаются другого мнения на этот счёт. Они предполагают, что смерть могла быть убийством, о котором сама модель предупреждала год назад. Тогда она заявила, что у неё есть доказательства того, что многие известные аргентинские политики, журналисты и спортсмены занимаются педофилией.

А позже Наташа указала, что ей угрожают убийством, и написала пост-обращение в "Твиттере". Модель говорила, что если вдруг погибнет при странных обстоятельствах, то это точно не будет самоубийство. Кроме того, брат Наташи отметил, что она следовала рекомендациям врачей и не принимала наркотики.

Предупреждаю: я не собираюсь кончать жизнь самоубийством, не собираюсь принять слишком много кокаина, утонуть в ванне или застрелиться. Так что, если это случится, это сделала не я. Сохраните этот твит Наташа Хаит

Наташа Хаит снималась для известных журналов, в том числе Maxim и Playboy, а также работала на радио и телевидении. У неё осталось двое детей.