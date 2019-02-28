Водонаева снова вышла на тропу жирной войны. Новый враг — известная модель

Бывшая участница "Дома-2" давно известна своими пылкими и довольно резкими речами в сторону людей с лишним весом. Но в этот раз прилетело не кому-нибудь, а популярной плюс-сайз-модели Эшли Грэм, которая работает с такими журналами, как Vogue и Glamour.

Известная российская модель Алёна Водонаева всё не устаёт пропагандировать здоровый образ жизни и правильное питание. Недавно она снова выложила пост в "Инстаграме" со своими мыслями по этому поводу, но была удивлена необычно яркой и, конечно же, отрицательной реакцией. А всё дело в том, что Водонаева проехалась по Эшли Грэм, известной плюс-сайз-модели из США.

Помните о том, что весна наступает и пора исключать жирные жиры и сахар по венам. <...> А то будете как Эшли Грэм. Она ничего, как мы видим по её фигуре, не исключает. Ест хорошо, детка. Питается сытно и богато. Зря! Алёна Водонаева

Водонаева добавила, что у Эшли действительно красивое лицо, чего нельзя сказать про её тело. Не может быть, замечает российская модель, чтобы девушка при росте 175 сантиметров и весом в 92 килограмма себя отлично чувствовала и была собой довольна. Короче говоря, считает Водонаева, если есть что попало, никакой спорт не поможет.

Как при любом спорном вопросе, комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то поддержал Водонаеву и отметил, что весь этот позитив боди опасен для здоровья и вообще идея глупая. А кто-то посчитал, что модель просто завидует более успешной коллеге, потому что Грэм "кушает и радуется жизни, а Алёнка злая от недоедания".

"Алёна Водонаева снова "наехала" на жирных"