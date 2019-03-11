Модель сняли за работой в гриль-баре, и теперь её мечтают увидеть все туристы

Что делают модели в свободное от работы время? Помогают родителям и становятся популярными, конечно. Смотрите сами.

36-летняя красотка и представительница коренного народа Тайваня Руо Ян (Ruo Yan) цзоу вышла помогать родителям в гриль-баре и проснулась звездой. Пока девушка готовила барбекю, один из особо внимательных туристов снял её на видео. Ролик набрал 21 тыс. просмотров и стал вирусным.

Да и как могла не привлечь внимание продавщица с такими прекрасными глазами и шикарными формами. Девушка стала местной "достопримечательностью", и туристы толпами стекаются к закусочной, чтобы получить еду из её рук и в очередной раз полюбоваться такой красотой. Рао даже нарекли "богине и королевой барбекю". И, кажется, это покруче титулов королев красоты.

При этом Руо можно и не застать на рабочем месте. Основным занятием для неё всё же остается модельный бизнес. А вот свободное время она проводит, помогая маме с папой. Как и модель Лиу Пэньпэнь, которая продавала на рынке рыбу.