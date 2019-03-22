Модель, которую поймали с 9 кг героина по пути в Дубай, посадили на 9 лет

22-летнюю Терезу Глускову задержали в аэропорту Исламабада, Пакистан, когда при досмотре при ней обнаружили три статуэтки, наполненные наркотиком. После долгого расследования девушке наконец-то вынесли приговор, пишет Mirror.

Тереза рассказывала, что в Манчестере познакомилась с одним пакистанцем и начала с ним встречаться. У него имелась своя фотостудия, как позже оказалось — поддельная. Через некоторое время он предложил поехать вместе с ним на родину, чтобы продвигать его бренд. Заплатить обещал солидно, поэтому девушка согласилась.

Что происходило в Пакистане, Тереза не раскрыла, но при вылете из Исламабада в Дубай, ОАЭ (конечным пунктом был Дублин, Ирландия), девушку задержали с девятью килограммами героина на $1,4 млн. Модель отрицала свою причастность и говорила, что ей передали статуэтки как подарок, но дело на неё всё равно завели.

Девять свидетелей подтвердили на суде, что девушка знала, что находится в её чемодане. В итоге Терезе вынесли приговор — восемь лет и восемь месяцев. Ей повезло, что запрещённого вещества было не слишком много: в Пакистане за провоз 10 и более килограммов наркотиков грозит смертная казнь.

В прошлом году болгарина Николая Семёнова посадили в Чехии за угрозу теракта. Он отправлял письма и сообщения новостным сайтам и телеканалам Пакистана, обещая устроить теракт, если власти не отпустят девушку. За это его осудили на три года и четыре месяца. Парень утверждал, что это была шутка, ведь он не скрывал свой имейл и номер телефона, но ему не поверили.

Модель, которую поймали с героином на $1,4 млн: Я думала, что это был подарок