25-летняя модель, известная своими откровенными фото, баллотируется в парламент

В Таиланде Плойпайлин стала известна благодаря своим откровенным фото.
Девушка ни в коем случае их не стыдится. Быть красивой — не зазорно, и работать моделью законом не запрещено.
Пусть и из-за фото, но люди знают её. И теперь Плойпайлин может рассчитывать на голоса избирателей.
Модель честно признаётся, что опыта в политике у неё мало, зато энтузиазма и стремления помочь — в достатке.
Плойпайлин признаёт, что внешне она не сильно-то похожа на политика. Но в жизни девушка одевается скромно, как бы она ни выглядела на фото.
Модель всегда волновало будущее страны, поэтому брат Плойпайлин познакомил её с местным руководством партии.
А то решило, что в их рядах очень пригодится представитель от молодёжи. "Я хочу стать голосом молодого поколения", — говорит девушка.
Модель сняли за работой в гриль-баре, и теперь её мечтают увидеть все туристы
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