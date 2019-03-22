25-летняя модель, известная своими откровенными фото, баллотируется в парламент

Популярная модель и студентка факультета политологии Плойпайлин Раттанасатиен решила послужить своей стране другим способом и принять участие в выборах. И вот молодая и красивая кандидатка от партии "Пыа тай" попытает счастье 24 марта, пишет "Российская газета".

В Таиланде Плойпайлин стала известна благодаря своим откровенным фото.

Девушка ни в коем случае их не стыдится. Быть красивой — не зазорно, и работать моделью законом не запрещено.

Пусть и из-за фото, но люди знают её. И теперь Плойпайлин может рассчитывать на голоса избирателей.

Модель честно признаётся, что опыта в политике у неё мало, зато энтузиазма и стремления помочь — в достатке.

Плойпайлин признаёт, что внешне она не сильно-то похожа на политика. Но в жизни девушка одевается скромно, как бы она ни выглядела на фото.

Модель всегда волновало будущее страны, поэтому брат Плойпайлин познакомил её с местным руководством партии.

А то решило, что в их рядах очень пригодится представитель от молодёжи. "Я хочу стать голосом молодого поколения", — говорит девушка.

Модель сняли за работой в гриль-баре, и теперь её мечтают увидеть все туристы