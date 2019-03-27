Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку во время полёта

24-летняя финалистка конкурса "Мисс Австралия" Адау Морнян в январе летела из Мельбурна в Лос-Анджелес, США, для заключения очень серьёзного контракта. Девушка изрядно нервничала и решила немного расслабиться. Но после пары бокалов вина что-то пошло не так, пишет Insider.

Согласно материалам дела, девушка перебрала с вином и бортпроводник, откликнувшись на очередной её вызов, обнаружил валявшуюся у неё в ногах пустую бутылку. После этого он вынужден был отказать Морнян в продолжении банкета. Девушка жест не оценила и начала кричать, оскорблять стюарда и в конце концов залепила ему пощёчину.

Модель сперва пытались успокоить, но в итоге её пришлось отвести в отдельное помещение и оставить под надзором воздушных маршалов. Сама Морнян утверждает, что всё было совершенно не так. Она выпила пару бокалов вина, чтобы успокоиться, приняла предписанные врачом таблетки и уснула.

Девушка родилась в Южном Судане и в возрасте 10 лет переехала в Австралию. Она всего добилась своим трудом, поэтому Морнян серьёзно относится к своему будущему. Ей предложили контракт на три года, который мог изменить её жизнь. Для этой встречи девушка и летела в Лос-Анджелес. Она бы ни за что не стала всё портить.

Тем более модель не терпит насилия, потому что на своём веку повидала его немало — она просто не могла ударить бортпроводника. Пассажиры и остальные члены экипажа подтвердили, что пощёчины не было, но суд проигнорировал это и признал Морнян виновной. 24 июня девушку могут приговорить к максимальному сроку — 21 году тюрьмы.

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