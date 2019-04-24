Новый "ангел" Victoria's Secret стал жертвой жестоких насмешек из-за пышных форм

Недавно эффектная красотка Барбара Палвин стала "ангелом" Victoria’s Secret, заменив на этом поприще Адриану Лиму. Но девушке, похоже, приходится не совсем сладко при новом титуле.

25-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин ворвалась в мир "ангелов" под комментарии о том, что она первая модель плюс-сайз в популярной компании. Это сначала возмутило многих пользователей, которые не видели недостатков в стройной и привлекательной фигуре девушки в бикини.

Но теперь девушке актёра Дилана Спроуса снова досталось из-за её параметров. Знойная Барбара снялась для летней коллекции бренда Calzedonia, продемонстрировав загорелое тело на пляже. И тут ей припомнили всё. На модель обрушились в комментариях, упрекая её в том, что у неё лишний вес. Юзеры гневно отмечали, что с такими параметрами она недостойна быть в рядах "ангелов".

Для модели толстая и коротконогая, жирдяйка просто! figushkivam_

В VS шикарные модели, как она попала туда с такими формами? Толстовата для "ангелов"! menya.net10.10_

Однако на защиту модели встали те, кому надоели навязанные стандарты красоты в модельном бизнесе. Комментаторы отметили, что Барбара очень привлекательно выглядит и своим примером вдохновляет многих представительниц прекрасного пола.