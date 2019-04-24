Новый "ангел" Victoria's Secret стал жертвой жестоких насмешек из-за пышных форм

25-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин ворвалась в мир "ангелов" под комментарии о том, что она первая модель плюс-сайз в популярной компании. Это сначала возмутило многих пользователей, которые не видели недостатков в стройной и привлекательной фигуре девушки в бикини.
Но теперь девушке актёра Дилана Спроуса снова досталось из-за её параметров. Знойная Барбара снялась для летней коллекции бренда Calzedonia, продемонстрировав загорелое тело на пляже. И тут ей припомнили всё. На модель обрушились в комментариях, упрекая её в том, что у неё лишний вес. Юзеры гневно отмечали, что с такими параметрами она недостойна быть в рядах "ангелов".
Для модели толстая и коротконогая, жирдяйка просто!
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В VS шикарные модели, как она попала туда с такими формами? Толстовата для "ангелов"!
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Однако на защиту модели встали те, кому надоели навязанные стандарты красоты в модельном бизнесе. Комментаторы отметили, что Барбара очень привлекательно выглядит и своим примером вдохновляет многих представительниц прекрасного пола.
Не позволяй индустрии превратить тебя в очередную модель, у которой одна кожа да кости. Видеть такую модель, как ты, вдохновляет многих женщин!
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