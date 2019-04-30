Модель утонула в океане, пытаясь спасти собак, которых смыло волной

Бразильская модель Каролина Биттенкурт погибла, попав вместе с мужем и двумя собаками в шторм недалеко от острова Ильябела, расположенного в штате Сан-Паулу.

37-летняя Каролина с мужем Хорхе Сестини и двумя собаками отправилась на морскую прогулку, но их лодка угодила в шторм. Когда из-за сильного ветра и волн питомцев смыло в океан, Каролина прыгнула вслед за ними, но не смогла справиться со стихией, сообщает Daily Mail.

Каролина не смогла спасти собак, а её муж Хорхе, тоже прыгнувший в воду, не смог спасти уже её. Сильные волны не дали ему даже подплыть к жене. Мужчине пришлось ещё три часа плыть в сторону берега, прежде чем его вытащили из воды спасатели.

Судя по фотографиям модели в "Инстаграме", она действительно любила животных. А ещё — явно обладала хорошей физической формой. Поэтому и бросилась в воду, не раздумывая, когда её любимцы оказались под угрозой.

У Каролины осталась 17-летняя дочь Изабель. А с Хорхе они поженились только в январе 2019 года и успели счастливо прожить вместе всего несколько месяцев до этой трагедии.