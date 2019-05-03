Модель, которую полюбили за купальники из изоленты, хороша и без них: 7 фото

26-летняя Присцилла Хаггинс из Пуэрто-Рико обладает удивительной красоты внешностью и пышными формами, которые приковывают к себе взгляды не только мужчин, но и женщин. В этот раз девушка предстала в новом купальнике из клейкой ленты, и это точно стоит увидеть, пишет The Sun.

Присцилла Хаггис в очередной раз выступила моделью для проекта The Black Tape Project, показав на себе новый тип изоленты

Девушка уже давно участвует в проекте, демонстрируя поклонникам заклеенные миниатюрными кусочками ленты свои пышные формы

Эти формы, кстати, всю жизнь мучили Присциллу, вызывая комплексы и проблемы с работой

Девушка наполовину латиноамериканка, и, как у всех южных девушек, у Присциллы довольно объёмные бёдра и большая грудь

Хоть сейчас у модели нет отбоя от поклонников и рабочих предложений, раньше ей было трудно попасть в формат

По словам девушки, сейчас моделью быть проще — теперь можно прийти на кастинг и просто показать свой инстаграм и количество подписчиков

У Присциллы их сейчас, например, 142 тысячи, и с каждым днём ценителей фигуры девушки становится всё больше

Деми Роуз повзрослела на год, но одно остаётся неизменным — маленькое бикини