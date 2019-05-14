Бикини-модель два года не может найти себе парня, и всему виной её внешность

Мать двоих детей из Великобритании Дженна Томпсон без отношений уже два года. Она утверждает, что во всём виновата её неземная красота, которая отпугивает мужчин.

Встречаться с парнями, которые сидят на сайтах знакомств, — всё равно что ходить по минному полю. Дженна утверждает, что на её внешность клюют мужчины, поверхностно относящиеся к свиданиям и неготовые к серьёзным отношениям. А вот хороших парней её красота якобы отпугивает — и они даже не рискуют завести с девушкой диалог.

Между тем свидания, которые организуют для модели друзья, тоже приносят только разочарования. Она пожаловалась, что как-то раз оказалась на свидании с полицейским, который за несколько часов до этого оштрафовал её за неправильную парковку.

Дженна утверждает, что местные простые парни — тоже не для неё. Она бикини-модель с превосходными физическими данными и десятком татуировок, в мужья ей сгодится как минимум какой-нибудь крутой рокер, а не рядовой полицейский. Список требований к избраннику у девушки длинный.

Мне нравятся хорошо выглядящие, татуированные парни, которые регулярно ходят в спортзал. Мой партнёр должен обладать яркой индивидуальностью, иметь творческий потенциал и не быть поверхностным Дженна Томпсон

Имея двоих детей-дошкольников, Дженна не может довериться первому встречному. Ей приходится быть разборчивой. Но даже этот аргумент не убеждает пользователей Сети, которые в ответ на такие заявления окрестили девушку самовлюблённой.