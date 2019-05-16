Бикини-модель назвали толстой на соревнованиях, и она пустилась во все тяжкие

В 22 года Чесси Кинг из Лондона работала персональным тренером и буквально жила в спортзале. Но превосходная физическая форма давалась ей нелегко.

В конце 2015 года Чесси решила принять участие в соревнованиях по бодибилдингу. К выходу на сцену девушка готовилась долгих восемнадцать недель, тренируясь в зале по два раза в день.

Кроме того, она жёстко ограничивала свой рацион и употребляла по 1200 калорий в день, что мало для девушки её комплекции даже при сидячем образе жизни, а с таким количеством физических нагрузок — и подавно.

В итоге Чесси пробыла на сцене всего 25 секунд и всё, что она услышала от судей, — это то, что она "слишком толстая для своей категории". После этого девушка поменяла отношение к своему телу и теперь пропагандирует в "Инстаграме" бодипозитив.

Она набрала несколько килограммов и перестала выбирать для фото исключительно удачные ракурсы. Теперь девушка ставит на первое место здоровье и психологический комфорт, и 488 тысяч подписчиков с ней согласны.