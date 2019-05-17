Модель выложила жуткое фото топлес, раскрыв, что стоит по ту сторону подиума

Бывшая участница шоу "Топ-модель по-австралийски" рассказала, как ей приходилось изводить себя из-за каждого сантиметра, а в какой-то момент её жизнь превратилась в полнейший кошмар. Девушка встала на путь выздоровления и хочет предупредить других, как порой опасен бывает модельный бизнес.

Модельный бизнес для многих девушек манящ и привлекателен, но тяготы профессии могут вынести не все. 24-летняя Тайла Робертс из Австралии разместила в "Инстаграме" объёмный пост, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время работы моделью. В подтверждение своих слов она снабдила его пугающим коллажем.

Девушка совместила два селфи у зеркала. Левое она сделала во время работы в модельном бизнесе. На нём она предстаёт топлес и выглядит полностью истощённой, её торчащие рёбра способны напугать многих. Австралийка довела себя до катастрофического состояния, впадала в панику из-за каждого лишнего миллиметра на талии и изводила себя диетами.

Всё, что я вижу на фото слева, — это печаль, истощение, неуверенность и то, что ты сам не представляешь никакой ценности — только твои параметры. Вот что делает с вами индустрия, фокусирующаяся только на том, как выглядит ваша внешняя оболочка Тайла Робертс

В своём посте-исповеди Тайла отметила, что боялась быть невостребованной, некрасивой, ненужной. Она постоянно сравнивала себя с другими моделями, страдая из-за конкуренции. Ведь все смотрели только на её параметры, не замечая за ними человека. Девушек считали за вещи, если они не открывали или не закрывали шоу, да и обращались с ними похоже.

Я смотрю на глянцевые улыбки и вижу подъём в 5 утра, лицо со слоем макияжа, который к концу дня просто невозможно выносить. Как выталкивают на сцену в туфлях на два размера меньше. А волосы завивают, выпрямляют, выдёргивают, словно вы манекен Тайла Робертс

Но в один прекрасный момент девушка поняла, что здоровье ей дороже, и перестала переживать из-за внешности. Тайла окружила себя людьми, которые ценят её не за объём талии, и наконец чувствует себя счастливой.