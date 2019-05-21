Модель пришла на красную дорожку в Каннах в "голом" платье и без нижнего белья

29-летняя модель Нгок Трин посетила премьеру фильма Терренса Малика "Тайная жизнь", которая состоялась на Каннском кинофестивале в воскресенье.

Для мероприятия Нгок выбрала очень откровенный наряд. Платье не только выполнено из тончайшего просвечивающего материала, больше похожего на чёрную сетку, но и имеет глубокое декольте и разрезы на юбке, сообщает The Sun.

Благодаря такому сочетанию создаётся впечатление, что к дворцу фестивалей и конгрессов в Каннах девушка прибыла практически обнажённой. Тонкие полоски ткани, прикрывающие её стройную фигуру, даже платьем не назовёшь.

Разрезы на юбке модели доходят до самой талии — любое нижнее бельё при таком фасоне было бы заметно. Поэтому и от него Нгок решила отказаться. В качестве аксессуаров девушка выбрала лишь чёрные туфли на высокой шпильке и минималистичные серьги.

В 2005 году Нгок Трин признали самой фотогеничной моделью Вьетнама. У девушки есть одноимённая линия модной одежды. На её страницу в "Инстаграме" подписано 2,2 миллиона человек.

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