Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек

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Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек

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Фото © Instagram/kimkardashian

Это раньше были популярны 90-60-90, проступающие позвонки и просвет между бёдрами. Теперь наступила новая эра — фигуристых и крепких барышень, у которых есть на что посмотреть. Именно поэтому у таких звёзд, как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Деми Роуз, такое количество преданных фанатов, пишет The Sun.

Ким Кардашьян (38 лет) — американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", актриса, фотомодель

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/" target="_blank"><strong>kimkardashian</strong></a></p>

Кайли Дженнер (21 год) — американская модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank"><strong>kyliejenner</strong></a></p>

Деми Роуз (24 года) — британская модель

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Эмбер Роуз (35 лет) — американская актриса, фотомодель и художница

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/amberrose/" target="_blank"><strong>amberrose</strong></a></p>

Александра Кейн (27 лет) — участница реалити-шоу "Остров любви"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexandralouise__/" target="_blank"><strong>alexandralouise__</strong></a></p>

Зара Макдермотт (21 год) — участница реалити-шоу "Остров любви"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/zara_mcdermott/" target="_blank"><strong>zara_mcdermott</strong></a></p>

Оливия Бакленд (25 лет) — модель и участница реалити-шоу "Остров любви"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oliviadbuck/" target="_blank"><strong>oliviadbuck</strong></a></p>

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