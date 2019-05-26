Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек

Ким Кардашьян (38 лет) — американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", актриса, фотомодель
Кайли Дженнер (21 год) — американская модель, бизнесвумен, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян"
Деми Роуз (24 года) — британская модель
Эмбер Роуз (35 лет) — американская актриса, фотомодель и художница
Александра Кейн (27 лет) — участница реалити-шоу "Остров любви"
Зара Макдермотт (21 год) — участница реалити-шоу "Остров любви"
Оливия Бакленд (25 лет) — модель и участница реалити-шоу "Остров любви"
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