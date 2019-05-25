Волосам этого парня позавидует любая девушка, хоть и секрет их длины очень прост

28-летний Кристиано Брага из штата Минас-Жерайс (Бразилия) усиленно строит актёрскую и модельную карьеру. И в этом немалую помощь ему оказала его шевелюра. Парень решил отрастить волосы и посмотреть, что получится. Что ж, получилось выше всяких похвал.

Отращивать волосы Кристиано начал пять лет назад. Просто в один прекрасный момент он понял, что длинные волосы ему нравятся, а причин отказываться от того, что нравится, у него нет. Парень рассказал, что ничего особенного он не делает — просто ухаживает за локонами с помощью различных масел: алоэ вера, ромашки, авокадо, мяты и прочих.

Кристиано признался, что его теперь часто останавливают на улице, удивляясь его шевелюре или принимая парня за какую-нибудь рок-звезду. Однако пока девушки поголовно ему завидуют, парни чаще всего оскорбляют. Они считают, что Кристиано пытается походить на женщину, но это совсем не так, сообщает Daily Mail.

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По словам парня, профессия модели не подразумевает стабильную внешность, и он опасается, что однажды ради контракта ему придётся обрезать волосы. Но пока ему удавалось договориться с агентствами, поэтому Кристиано надеется, что дальше всё будет так же удачно складываться.

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