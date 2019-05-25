13 лет с железом в рёбрах. Как парень с впалой грудью стал моделью Calvin Klein

Глядя на этого красивого подтянутого парня с шикарной фигурой и очаровательной улыбкой, сложно поверить, что когда-то на него с испугом смотрели окружающие, а потом он день за днём терпел ужасную боль.

Дэвид Джеймс Сид из Манчестера, Англия, родился с редким расстройством — воронкообразной грудной клеткой. Это деформация, при которой у больного наблюдается асимметричное углубление в районе груди. Как это нередко бывает, парню из-за дефекта доставалась немалая порция назойливого внимания от сверстников, пишет manchesterevening.

Это стало проявляться, когда мне было десять. И дальше становилось только хуже. Я тогда ходил в спортивную школу, занимался регби. И ребята в раздевалке стали рассматривать меня, задавать вопросы Дэвид Джеймс Сид

Когда мальчику исполнилось 12 лет, врачи сказали, что дефект можно исправить. И его семья согласилась на сложную операцию, в результате которой Дэвиду установили металлический стержень, крепящийся к рёбрам с обеих сторон. Он должен был вернуть их в нормальное положение. И это событие полностью изменило жизнь Дэвида.

Несмотря на невыносимую боль, которой сопровождался период восстановления, мальчик был несказанно рад своему преображению. Пройдёт несколько лет, и он, поигрывая мышцами, подойдёт к своей маме и шутливо бросит, что однажды станет моделью. А в 19 его на благотворительном вечере заметит незнакомец, который предложит парню заняться модельным бизнесом. За этим последуют контракты с агентствами и сотрудничество с таким гигантом, как Calvin Klein.

Недавно 25-летний британец поделился в "Инстаграме" радостной вестью: спустя много лет металлическую пластину наконец извлекли, так как в ней больше нет необходимости. За эти годы он не только обрёл уверенность в себе, но и объездил весь мир, у него появились фанаты, Дэвид собирается вести собственный блог о моде. И хочет, чтобы люди знали, что за красивой картинкой в соцсети стоит целая история, полная боли и побед.