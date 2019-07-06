Модели придумали новый способ поиздеваться, добавив к купальникам ремень: 8 фото

Пляжный сезон уже давно открыт, но не каждый может похвастаться идеальной фигурой. Среди звёзд тоже есть такие припозднившиеся, которые ещё хотят успеть в последний вагон. Какое счастье, что для них и простых смертных дизайнеры придумали... нет, не купальную паранджу.

Чтобы подчеркнуть талию или ну хотя бы как-то её наметить, нужен ремень или пояс. Это способ проверенный и старый как сам мир, пишет The Sun

Вот дизайнеры и решили не выдумывать велосипед, а ввести моду на купальники с поясом. Звучит немного дико, но на деле получилось весьма занятно

С учётом того, что с каждым годом купальники всё сильнее исчезают с тел девушек, выбор у модных дизайнеров был очень ограничен

Если кто-то обвинит вас в желании подкорректировать фигуру при помощи бикини с поясом, всё отрицайте — вы просто следуете моде и примеру звёзд!

Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек