Модели придумали новый способ поиздеваться, добавив к купальникам ремень: 8 фото

Чтобы подчеркнуть талию или ну хотя бы как-то её наметить, нужен ремень или пояс. Это способ проверенный и старый как сам мир, пишет The Sun
Вот дизайнеры и решили не выдумывать велосипед, а ввести моду на купальники с поясом. Звучит немного дико, но на деле получилось весьма занятно
С учётом того, что с каждым годом купальники всё сильнее исчезают с тел девушек, выбор у модных дизайнеров был очень ограничен
Если кто-то обвинит вас в желании подкорректировать фигуру при помощи бикини с поясом, всё отрицайте — вы просто следуете моде и примеру звёзд!
Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек