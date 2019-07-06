Модели придумали новый способ поиздеваться, добавив к купальникам ремень: 8 фото

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Фото © Instagram / zara_mcdermott и siangabbidon

Пляжный сезон уже давно открыт, но не каждый может похвастаться идеальной фигурой. Среди звёзд тоже есть такие припозднившиеся, которые ещё хотят успеть в последний вагон. Какое счастье, что для них и простых смертных дизайнеры придумали... нет, не купальную паранджу.

Чтобы подчеркнуть талию или ну хотя бы как-то её наметить, нужен ремень или пояс. Это способ проверенный и старый как сам мир, пишет The Sun

<p>Фото © <strong>KP PICTURES и </strong>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank"><strong>kyliejenner</strong></a></p>

Вот дизайнеры и решили не выдумывать велосипед, а ввести моду на купальники с поясом. Звучит немного дико, но на деле получилось весьма занятно

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zara_mcdermott/" target="_blank"><strong>zara_mcdermott</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/siangabbidon/" target="_blank"><strong>siangabbidon</strong></a></p>

С учётом того, что с каждым годом купальники всё сильнее исчезают с тел девушек, выбор у модных дизайнеров был очень ограничен

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kadymcdermott/" target="_blank"><strong>kadymcdermott</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/romeestrijd/" target="_blank"><strong>romeestrijd</strong></a></p>

Если кто-то обвинит вас в желании подкорректировать фигуру при помощи бикини с поясом, всё отрицайте — вы просто следуете моде и примеру звёзд!

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/montanarosebrown1/" target="_blank"><strong>montanarosebrown1</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/hofitgolanofficial/" target="_blank"><strong>hofitgolanofficial</strong></a></p>

Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек

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