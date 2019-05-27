Блогер выложил голое фото со своей девушкой, и фанаты посчитали его унизительным

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Блогер выложил голое фото со своей девушкой, и фанаты посчитали его унизительным

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Фото © Instagram/jayalvarrez

Парень завоевал любовь более 6 млн подписчиков в "Инстаграме", выкладывая снимки на фоне океана, но теперь на его странице стали появляться и откровенные фото девушки.

23-летний Джей Альварес, уроженец Гавайских островов, работающий моделью, показал подписчикам потрясающую фигуру своей девушки. На снимке пара стоит напротив зеркала в ванной, модель Валентина Фрадеграда совершенно обнажена, сообщает The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jayalvarrez/" target="_blank">jayalvarrez</a></p>

Сверху девушка прикрывает грудь рукой, а роль трусиков выполняет рука самого Джея. Этот снимок набрал уже более 615 тыс. лайков в "Инстаграме", но далеко не все подписчики положительно восприняли столь откровенную фотографию.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/jayalvarrez/" target="_blank">jayalvarrez</a></p>

В комментариях пользователи Интернета называют фото унизительным и возмущаются, как Джей может выкладывать столь откровенный снимок, показывая тело девушки всему миру. Только вот Валентина Фрадеграда как раз и прославилась благодаря горячим фотографиям.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/valentinafradegrada/" target="_blank">valentinafradegrada</a></p>

Прошлым летом итальянская модель запустила целый пляжный тренд под названием "перевёрнутый бикини", выкладывая фото с хештегом #upsidedownbikini. Вместо того чтобы завязывать лямки купальника на шее, как обычно, девушка завязывает их на груди, подчёркивая аппетитные формы.

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