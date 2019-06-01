Новый тренд — платья, которые трудно разглядеть с первого раза: 11 модных звёзд

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Новый тренд — платья, которые трудно разглядеть с первого раза: 11 модных звёзд

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Фото © Instagram/kyliejenner

На ковровых дорожках да и просто при выходе в свет каждая знаменитость старается поразить воображение зрителей и преподнести себя с наиболее выгодной стороны. Но что делать, когда все стороны выгодные? Показать их все, конечно же.

Все певицы, актрисы и модели в силу своей известности денно и нощно трудятся на благо своей фигуры, чтобы выглядеть на все сто, пишет The Sun.

<p>Фото © <strong>REX FEATURES</strong></p>

Результаты серьёзных диет и усиленных тренировок, разумеется, хочется показать всем на свете. Но и рамки приличий соблюсти всё же надо.

<p>Фото © <strong>REX FEATURES и </strong>Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank"><strong>kyliejenner</strong></a></p>

Ведь укоротишь ещё сильнее платье, сделаешь вырез ещё глубже — и злые таблоиды начнут обвинять в том, что пришла на мероприятие в нижнем белье.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kyliejenner/" target="_blank"><strong>kyliejenner</strong></a></p>

Репутация пострадает, популярность начнёт гаснуть, продажи альбомов, журналов и фильмов начнут падать — кому такое нужно?

<p>Фото © <strong>REX FEATURES и </strong>Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kendalljenner/" target="_blank"><strong>kendalljenner</strong></a></p>

И тут на помощь приходит прозрачное платье. Во-первых, это всё-таки платье, зачастую весьма солидной длины.

<p>Фото © <strong>REX FEATURES</strong></p>

Во-вторых, под него надевается красивое бельё, чаще всего вполне закрытое. И если кто-то посмеет сказать, что пришла на бал голой, — нагло соврёт.

<p>Фото © <strong>REX FEATURES</strong></p>

Вот и получается выигрышная ситуация со всех сторон: и прелести показала, и приличия соблюла.

<p>Фото © <strong>REX FEATURES</strong></p>

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