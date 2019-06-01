Новый тренд — платья, которые трудно разглядеть с первого раза: 11 модных звёзд

На ковровых дорожках да и просто при выходе в свет каждая знаменитость старается поразить воображение зрителей и преподнести себя с наиболее выгодной стороны. Но что делать, когда все стороны выгодные? Показать их все, конечно же.

Все певицы, актрисы и модели в силу своей известности денно и нощно трудятся на благо своей фигуры, чтобы выглядеть на все сто, пишет The Sun.

Результаты серьёзных диет и усиленных тренировок, разумеется, хочется показать всем на свете. Но и рамки приличий соблюсти всё же надо.

Ведь укоротишь ещё сильнее платье, сделаешь вырез ещё глубже — и злые таблоиды начнут обвинять в том, что пришла на мероприятие в нижнем белье.

Репутация пострадает, популярность начнёт гаснуть, продажи альбомов, журналов и фильмов начнут падать — кому такое нужно?

И тут на помощь приходит прозрачное платье. Во-первых, это всё-таки платье, зачастую весьма солидной длины.

Во-вторых, под него надевается красивое бельё, чаще всего вполне закрытое. И если кто-то посмеет сказать, что пришла на бал голой, — нагло соврёт.

Вот и получается выигрышная ситуация со всех сторон: и прелести показала, и приличия соблюла.

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