Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело

Добродушная Тэмми опубликовала в "Инстаграме" видео, где она в бассейне в розовом купальнике кружится перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон. Тэмми принимала не самые удачные позы, которые подчёркивали недостатки. Это видео девушка подписала так: "Нет ничего страшного в целлюлите, девочки! У большинства из нас он есть!"
Но подбадривание Тэмми не достигло нужного результата, потому что подписчики модели искали-искали у неё на попе целлюлит, да не нашли. Это, конечно же, вызвало бурную реакцию. В лучшем случае над фитоняшкой посмеялись, а в худшем — закидали оскорблениями, предполагая, что она специально решила расстроить девушек с менее удачной фигурой, пишет The Sun.
Целлюлит??? Как-то не вижу его здесь
Пользователь "Инстаграма"
Смотрю вперёд, по курсу — никакого целлюлита
Пользователь "Инстаграма"
Хотела б я, чтобы мой целлюлит выглядел как её, аминь
Пользователь "Инстаграма"
Тэмми часто обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями или фотошопа. Но девушка каждый раз предоставляет свои старые фото, показывающие, что такая фигура у неё от природы (плюс фитнес, естественно), и видео без фильтров.
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