Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело

25-летняя Тэмми Хемброу — известная инста-модель, фитоняшка, мама двоих детей и просто красавица. Недавно она выложила видео без каких-либо фильтров, чтобы поддержать бодипозитивное движение, но пользователи Сети её усилия не оценили.

Добродушная Тэмми опубликовала в "Инстаграме" видео, где она в бассейне в розовом купальнике кружится перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон. Тэмми принимала не самые удачные позы, которые подчёркивали недостатки. Это видео девушка подписала так: "Нет ничего страшного в целлюлите, девочки! У большинства из нас он есть!"

Но подбадривание Тэмми не достигло нужного результата, потому что подписчики модели искали-искали у неё на попе целлюлит, да не нашли. Это, конечно же, вызвало бурную реакцию. В лучшем случае над фитоняшкой посмеялись, а в худшем — закидали оскорблениями, предполагая, что она специально решила расстроить девушек с менее удачной фигурой, пишет The Sun.

Целлюлит??? Как-то не вижу его здесь Пользователь "Инстаграма"

Смотрю вперёд, по курсу — никакого целлюлита Пользователь "Инстаграма"

Хотела б я, чтобы мой целлюлит выглядел как её, аминь Пользователь "Инстаграма"

Тэмми часто обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями или фотошопа. Но девушка каждый раз предоставляет свои старые фото, показывающие, что такая фигура у неё от природы (плюс фитнес, естественно), и видео без фильтров.

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