Инста-модель лишилась контракта из-за фото со своей подругой в нижнем белье

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Инста-модель лишилась контракта из-за фото со своей подругой в нижнем белье

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Фото © Instagram/mybetter_self

21-летняя фитнес-инфлюенсер Луиза Обри из Парижа, Франция, прославилась в Сети благодаря своему преображению и взглядам на жизнь. И вот, когда она в очередной раз решила высказать свою позицию, компании, заключившей с ней контракт, это не понравилось.

В своём инстаграме Луиза не устаёт повторять, что женщины всех расцветок и типов фигур прекрасны. И то, что решает сделать женщина со своим телом, касается только её самой. Девушка раньше истязала себя диетами и упражнениями, чтобы подходить под привычные стандарты красоты, но поняла, что это не жизнь, а существование, пишет Insider.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mybetter_self/" target="_blank"><strong>mybetter_self</strong></a></p>

Именно эти идеалы и распространяет в соцсетях Луиза. Она опубликовала очередной пост о том, что все женщины прекрасны. На приложенном к нему фото Луиза вместе со своей подругой Полиной позировали в купальниках. И после этого с девушкой сразу же связалась компания, с которой Луиза сотрудничала, и сообщила, что модель исключили из рекламной поездки на остров Олерон.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mybetter_self/" target="_blank"><strong>mybetter_self</strong></a></p>

Я очень расстроилась после этого и не могла понять, в чём же причина. Сперва я подумала, что проблема в белье, но моя подруга, которая тоже едет на остров, сказала, что сама выкладывала фото куда откровеннее и с ней контракт не разорвали

Луиза Обри

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mybetter_self/" target="_blank"><strong>mybetter_self</strong></a></p>

Оказалось, руководство туристической фирмы смутила в кадре девушка размера плюс-сайз, ведь поездка планировалась в стиле велнесс. После этого Луиза пришла в ярость и рассказала о случившемся своим подругам-моделям, которые тоже планировали поехать на Олерон. Они дружно объявили бойкот турфирме, и рекламная кампания сорвалась.

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