Бионическая танцовщица. Как девушка стала звездой кабаре, потеряв ногу в 20 лет

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Бионическая танцовщица. Как девушка стала звездой кабаре, потеряв ногу в 20 лет

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Фото © Instagram/viktoriamodesta

31-летняя Виктория Модеста из Латвии, несмотря на свою особенность, смогла добиться успеха в жизни и вдохновить своим примером сотни таких же девушек, как она.

Неприятность с ногой возникла у девушки ещё при рождении. При неудачных родах малышке повредили бедро.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

Маму Виктории — Светлану — вынудили отдать дочь в приют. На протяжении долгих лет девочка пыталась вылечить ногу, но безуспешно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

И после долгих уговоров врачи согласились её ампутировать. К тому моменту Виктория уже переехала сперва в Лондон, а потом и в Штаты, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

Лишившись ноги в двадцать лет, девушка не опустила руки. Она стала принимать участие в модных показах и футуристических фотосессиях.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

Виктория теперь всерьёз занялась танцами и попала в знаменитое кабаре "Дикая лошадь" (Crazy Horse) в Париже.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

Она выступает с номером "Бионическая танцовщица", что подходит Виктории как нельзя кстати.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

Не желая прятать свою особенность, девушка зачастую использует яркие и броские протезы, которые играют немалую роль в представлении.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

По задумке, на сцене будут выступать Виктория и другие обнажённые танцовщицы, чью наготу будут прикрывать лишь световые спецэффекты.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

"Отсутствие ноги не делает меня другой. Другой меня делают мои взгляды и моё мировоззрение", — считает Виктория.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoriamodesta/" target="_blank"><strong>viktoriamodesta</strong></a></p>

Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело

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