Беременная модель шокировала фанатов плоским животом, выложив фото в бикини

24-летняя Бэлль Лючия из Австралии уже на протяжении полугода делится с подписчиками в "Инстаграме" своей подготовкой к пополнению в семье. И вот её последний снимок вызвал множество вопросов.

Аккаунт Бэлль мало чем отличается от аккаунтов других звёзд: в нём девушка делится фотографиями из своей повседневной жизни и модельной сферы. И на каждом фото Бэлль не стесняется показывать свою потрясающую фигуру. Вот и в этот раз девушка выложила снимок из бассейна, заметив, что на шестом месяце беременности особенно полюбила воду.

Стоит сказать, что фанаты были поражены до глубины души. К фото как ни приглядывайся, но живота серьёзно беременной девушки там точно не увидеть. Многие поражённо потребовали с Бэлль её диету и программу тренировок, но нашлись и недоброжелатели, которые заподозрили модель в обмане, пишет Daily Star.

Не похоже, что ты беременна. Ты симпатичная, но зачем врать о таких вещах? Пользователь "Инстаграма"

Что-то этот ребёнок слишком маленький Пользователь "Инстаграма"

Ты беременна? Я совсем запуталась! Пользователь "Инстаграма"

Бэлль приняла удар с достоинством и пояснила недоверчивым, что многое зависит от генетики и бывает такое, что ребёнок растёт не как обычно, а к спине. Она не морит ни себя, ни малыша голодом, а просто правильно питается по советам врачей и занимается в зале вполсилы.

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