Беременная модель шокировала фанатов плоским животом, выложив фото в бикини

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Беременная модель шокировала фанатов плоским животом, выложив фото в бикини

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Фото © Instagram / belle_lucia

24-летняя Бэлль Лючия из Австралии уже на протяжении полугода делится с подписчиками в "Инстаграме" своей подготовкой к пополнению в семье. И вот её последний снимок вызвал множество вопросов.

Аккаунт Бэлль мало чем отличается от аккаунтов других звёзд: в нём девушка делится фотографиями из своей повседневной жизни и модельной сферы. И на каждом фото Бэлль не стесняется показывать свою потрясающую фигуру. Вот и в этот раз девушка выложила снимок из бассейна, заметив, что на шестом месяце беременности особенно полюбила воду.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/belle_lucia/" target="_blank"><strong>belle_lucia</strong></a></p>

Стоит сказать, что фанаты были поражены до глубины души. К фото как ни приглядывайся, но живота серьёзно беременной девушки там точно не увидеть. Многие поражённо потребовали с Бэлль её диету и программу тренировок, но нашлись и недоброжелатели, которые заподозрили модель в обмане, пишет Daily Star.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/belle_lucia/" target="_blank"><strong>belle_lucia</strong></a></p>

Не похоже, что ты беременна. Ты симпатичная, но зачем врать о таких вещах?

Пользователь "Инстаграма"

Что-то этот ребёнок слишком маленький

Пользователь "Инстаграма"

Ты беременна? Я совсем запуталась!

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/belle_lucia/" target="_blank"><strong>belle_lucia</strong></a></p>

Бэлль приняла удар с достоинством и пояснила недоверчивым, что многое зависит от генетики и бывает такое, что ребёнок растёт не как обычно, а к спине. Она не морит ни себя, ни малыша голодом, а просто правильно питается по советам врачей и занимается в зале вполсилы.

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