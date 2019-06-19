Модель удалила Instagram из-за фото в бикини, которое вызвало всеобщую ненависть

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Фото © Instagram

Девушка пыталась объяснить, что её просто неправильно поняли, но подписчики не успокоились.

Модели пришлось удалить свой аккаунт в "Инстаграме" после того, как она выложила откровенное фото на Бали. На снимке Натали Шлатер позировала в белом бикини и смотрела на рисовое поле, где трудился местный житель. Под фотографией девушка написала: "Думаю о том, как же отличается моя жизнь от жизни этого мужчины, который каждое утро собирает урожай на рисовых полях", сообщает Mirror.

<p>Фото © Instagram</p>

Большинство из 12 тыс. подписчиков Натали засыпали её гневными сообщениями, посчитав этот пост "бесчувственным", "одним из худших" и "самовлюблённым". Один из пользователей написал: "Этот мужчина, вероятно, больше доволен своей жизнью, хотя и не гонится за статусом, как остальные из нас."

<p>Фото © Instagram</p>

Натали, приехавшая из Стокгольма, пыталась оправдаться, утверждая, что её просто неправильно поняли. Но в итоге решила и вовсе удалить аккаунт.

Я очень много работала, чтобы накопить достаточно денег на эту поездку. Я понимаю, что мою подпись могли неправильно понять из-за социального климата, в котором мы живём, и, если бы я могла вернуться назад, я бы сформулировала мою мысль по-другому

Натали Шлатер

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