Модель удалила Instagram из-за фото в бикини, которое вызвало всеобщую ненависть

Девушка пыталась объяснить, что её просто неправильно поняли, но подписчики не успокоились.

Модели пришлось удалить свой аккаунт в "Инстаграме" после того, как она выложила откровенное фото на Бали. На снимке Натали Шлатер позировала в белом бикини и смотрела на рисовое поле, где трудился местный житель. Под фотографией девушка написала: "Думаю о том, как же отличается моя жизнь от жизни этого мужчины, который каждое утро собирает урожай на рисовых полях", сообщает Mirror.

Большинство из 12 тыс. подписчиков Натали засыпали её гневными сообщениями, посчитав этот пост "бесчувственным", "одним из худших" и "самовлюблённым". Один из пользователей написал: "Этот мужчина, вероятно, больше доволен своей жизнью, хотя и не гонится за статусом, как остальные из нас."

Натали, приехавшая из Стокгольма, пыталась оправдаться, утверждая, что её просто неправильно поняли. Но в итоге решила и вовсе удалить аккаунт.

Я очень много работала, чтобы накопить достаточно денег на эту поездку. Я понимаю, что мою подпись могли неправильно понять из-за социального климата, в котором мы живём, и, если бы я могла вернуться назад, я бы сформулировала мою мысль по-другому Натали Шлатер

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