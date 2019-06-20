Модель Playboy раскрыла жестокую правду о том, каково это — иметь большую грудь

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Фото © Instagram/moannn

Австралийская модель написала в "Инстаграме" пугающее предупреждение для остальных девушек.

Бывшая модель Playboy Симона Холцнагель известна своими пышными формами, однако сама девушка испытывает от них крайний дискомфорт. В своём аккаунте в "Инстаграме" 25-летняя Симона оставила пугающее сообщение, в котором призналась, что ей каждый день приходится терпеть, передаёт Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/moannn/" target="_blank">moannn</a></p>

Модель призналась, что большая грудь не приносит ей ничего, кроме неприятностей, боли и дискомфорта. Таким образом она хотела предостеречь тех девушек, кто планирует увеличить грудь посредством пластической хирургии.

Большая грудь — это отстой. Они болят, спина тоже болит. И большую часть времени приходится спать в специальном топе. Я бы отдала их за копейки, лишь бы только избавиться

Симона Хольцнагель

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/moannn/" target="_blank">moannn</a></p>

Впрочем, несмотря на слова Симоны, именно пышные формы принесли ей славу. О девушке стало известно в 2011 году, когда она попала в шоу "Топ-модель Австралии". Позже она работала с такими известными компаниями, как Guess и Playboy.

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