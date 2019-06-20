Художницу заподозрили в обмане, заметив одну странность на фото с её картинами

Кристина Зейферт из Румынии — бизнесвумен, психолог, коуч и инста-модель. Но это не все её ипостаси. Ещё она пишет картины. За это девушке и досталось.

Кристина Зейферт на своей странице в "Инстаграме", где у неё около 34 тысяч подписчиков, периодически выкладывает фото своих картин, рядом с которыми позирует. Пользователь с ником Zannrael написал пост на Reddit, где обратил внимание на творчество Кристины и заметил одну особенность. На снимках разных лет модель держит одну и ту же палитру, на которой совершенно не меняются краски.

Эта художница часто публикует свою "живопись", но краски на палитре никогда не меняются Zannrael

Пост быстро стал популярным, и пользователи заподозрили неладное. Комментаторы решили, что блогерша, видимо, приписывает себе чужие заслуги. И нашли этому и другие подтверждения: у Кристины всегда чистая одежда, когда она сидит за мольбертом, не испачканы руки, кисть не в краске. По мнению пользователей, она даже палитру держала неправильно.

Интересно, чьи произведения она выдаёт за свои? Это безумно! queenjessicafletcher

Однако модель вступилась за свою честь и заявила, что все картины пишет сама и даже окончила школу искусств, сообщает Buzzfeed. Позировать в неприглядном виде она не желает, а хочет, чтобы получились красивые снимки. Палитру же на фото она берёт как символ искусства, а сам процесс создания обычно предпочитает не показывать. Блогерша даже выложила короткие инстаграм-истории, где делает зарисовки, желая подтвердить свои слова.