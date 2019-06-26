Топ-модель 90-х изменилась до неузнаваемости, напугав фанатов маской вместо лица

Линда Евангелиста была легендой модельного мира в 90-х, и её слава гремит до сих пор. Но время не щадит никого.

54-летняя Линда спустя долгое время выложила новые снимки в своём инстаграме, где у неё около 700 тыс. поклонников. Модель путешествовала по Юте (США) и наслаждалась природой Канады. И на фото её просто не узнать — не только из-за камуфляжа и головных уборов.

Поклонники отметили, что модель, которую называли одной из красивейших женщин в мире, снова набрала вес. В 2014-м Евангелиста уже шокировала своих фанатов нездоровой трансформацией внешности. Тогда говорили, что манекенщица страдает заболеванием щитовидной железы, поэтому набрала лишние килограммы. Но уже через год она изменилась и постройнела, пишет Daily Mail. Это списали на помощь пластических хирургов.

Теперь же обветренное лицо Линды больше напоминает маску. Фанаты опять бьют тревогу, беспокоясь о том, как стареет любимица. Хотя многие отметили, что любят модель любой и надеются снова увидеть её на обложках глянца.

Ты так боишься стареть? <...> Не думаю, что тебе стоит злоупотреблять пластическими операциями Sra_boro

Извините, но что с вами происходит? Juanchi52