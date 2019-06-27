"Русская Ким Кардашьян" выложила фото в бикини, которое порвётся в любой момент

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Фото © Instagram/anastasiya_kvitko

Модель явно ошиблась с размером, о чём ей сообщили обрадовавшиеся фанаты в комментариях.

Анастасии Квитко всего 24 года, но она уже покорила сердца 10 млн пользователей в "Инстаграме" благодаря своим сексуальным формам. Чтобы отметить это знаменательное событие, девушка выложила новые фото, за которые её так любят.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

На снимках модель предстала в маленьком купальнике, который явно был ей не по размеру. Анастасия также поблагодарила подписчиков за внимание.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Анастасия, которую также называют "русской Ким Кардашьян", ранее утверждала в интервью, что её пышные формы — это заслуга природы. Кроме того, девушка регулярно посещает спортзал и не употребляет в пищу мясо, поэтому ест морепродукты, фрукты и овощи.

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