От модели потребовали в агентстве "усохнуть до костей", и она угробила здоровье

Какая девочка не мечтает стать балериной или моделью? Вот и Рози Нельсон из Лондона, Великобритания, вознамерилась связать свою жизнь с подиумом и вспышками фотокамер. Но никто не предупредил, что путь этот сложный и местами смертельный.

В 21 год Рози начала обивать пороги всех лондонских модельных агентств, но всюду ей отказывали, потому что девушка была либо "слишком старой", либо "слишком толстой". В то время Рози была совершенно обычного размера — с талией 61 см и бёдрами 89 см. И лишь одно агентство решилось взять девушку, но с условием, что та изрядно похудеет.

Рози сбросила десять килограммов, но менеджеры заявили, что этого недостаточно и ей нужно буквально усохнуть до костей. В реальном мире такие девушки, как Рози, считаются не просто худышками, а чуть ли не анорексичками, но в модельном бизнесе Рози от раздела плюс-сайз отделяло всего два размера. После долгих и изматывающих диет девушке пришла в голову мысль, что это всё неправильно.

Работающие в модельном бизнесе девушки и парни всегда подвержены риску — и моральному, и физическому. Сейчас Рози работает в агентстве, которое борется за права и здоровье моделей, пишет Metro. Сама девушка тоже пострадала: постоянное давление стандартов фешен-индустрии довело её до дисморфофобии — болезни, при которой человеку кажется, будто у него есть какой-то крупный физический недостаток.

В детстве я была 8–10-го размеров, и всё было нормально. Теперь я взрослая, в тех же 8–10-м размерах, но я постоянно прищипываю кожу на животе и думаю, что мне нужно срочно скинуть вес. Это болезнь, и она опасна Рози Нельсон

Анорексичка весом 40 кг изменилась до неузнаваемости, и всё благодаря спорту