Фанат выложил фото с известной блогершей, случайно раскрыв её любовь к фотошопу

В инстаграме Тэмми Хемброу из Квинсленда, Австралия, не просто так 9,6 млн подписчиков. 25-летняя модель и мама двоих детей заслужила любовь фанатов своей безупречной внешностью, но, кажется, теперь всех ждёт большое разочарование.

Недавно Тэмми приехала на Бали, и в Сети тут же появились её снимки с преданными поклонниками, ведь у знаменитостей не бывает выходных. Один парень выложил общее фото с моделью и ошарашил других подписчиков девушки. Оказалось, что в реальной жизни Тэмми из "Инстаграма" выглядит совершенно по-иному, пишет Daily Mail.

Между публикацией снимков разница во времени незначительна, но вот остальные различия бросаются в глаза. На собственном фото Тэмми кажется более худой, загорелой и с привлекательными изгибами. На снимке с фанатом у знаменитости куда-то пропали тонкие руки и узкое лицо.

Безусловно, ракурс и верная поза многое делают для хорошего фото, но здесь стало очевидно, что девушка не брезгует использовать ретушь и фильтры. Это открытие немало разочаровало фанатов, ведь по инстаграму Тэмми и не скажешь, что девушка использует редакторы, чтобы улучшить свою внешность.

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