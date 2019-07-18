58-летняя учительница, ставшая моделью, поделилась, как год бегала от рекрутеров

Сперва, увидев предложение от модельного агентства в своём почтовом ящике, Эвон Бреннан из Лондона, Англия, подумала, что кто-то решил её разыграть. Женщина смело удалила его, но вскоре появилось новое, а за ним и ещё одно.

За всю свою жизнь Эвон ни разу не принимала участия в фотосессии или модном показе. А с учётом своего возраста — и не думала, что когда-нибудь ей представится возможность. В молодости женщина записала несколько собственных пластинок, но на этом её путь к славе был закончен. По крайней мере, так считала сама Эвон, пишет The Metro.

Поэтому, когда ей на почту пришло приглашение в модельное агентство, Эвон решила, что это чья-то несмешная шутка. Но за первым последовали и другие, а потом ей позвонила сама владелица компании. Она объяснила, что их студия занимается исключительно моделями в возрасте, а Эвон прекрасна и идеально им подходит.

Чуть ли не из скуки год спустя Эвон согласилась на встречу, и уже через пару дней она оказалась в Германии на съёмках для Schwarzkopf. Модельная карьера женщины взлетела до небес, и контракты посыпались как из рога изобилия. Но Эвон до сих пор работает простой учительницей музыки и совмещает две сферы своей жизни.

У меня ушло на осознание три года, но теперь я с уверенностью могу сказать, что люблю позировать и сниматься для журналов Эвон Бреннан

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