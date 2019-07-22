64-летняя мама, которую путают с дочерью вдвое младше неё, раскрыла свой секрет

Модель Анджелу Пол из Брадфорда, Великобритания, постоянно упрекают то в злоупотреблении пластической хирургией, то в тёмном колдовстве. Но женщина стойко отбивает нападки, ведь над своей внешностью она работала всю жизнь.

Анджела была самой обычной девушкой и успешной моделью, пока в двадцать лет у неё не обнаружили красную волчанку. К счастью, её случай мог обойтись без серьёзных медикаментов, нужно было только поменять образ жизни, чем девушка и занялась. Она перестала есть мясо и ненатуральную еду, сократила количество алкоголя до минимума и занялась спортом.

Анджела всегда была активной, но теперь речь уже шла не о простом желании, а о здоровье. Девушка всегда с недоверием относилась к различного рода серьёзным процедурам, поэтому никогда бы не стала делать пластику, даже самую незначительную. Позже у Анджелы родился ребёнок, и девушка приостановила модельную карьеру, чтобы воспитывать дочь.

Девочка — Ариель — пошла по стопам матери и стала моделью. Мало кто верит, смотря на снимки в инстаграме 34-летней Ариель, что на фото она с матерью. Девушка под каждым постом объясняет, что она единственный ребёнок в семье, но ей редко кто верит. Так же, как и Анджеле, когда та утверждает, что простого здорового образа жизни хватает, чтобы оставаться молодой, пишет Daily Mail.

Когда я говорю людям, как именно забочусь о себе, они разочаровываются и не верят. Все хотят получить хороший результат сразу, но никто не хочет работать на него всю жизнь Анджела Пол

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