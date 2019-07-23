Финалистка конкурса красоты оказалась грузчицей, и теперь все говорят лишь о ней

19-летняя Элла Риз из Миддлсекса, Великобритания, по жизни занимается не самым привычным для её сферы делом. В интервью девушка пояснила, как же так вышло и как реагируют окружающие на её работу.

На самом деле всё очень просто: оригинальный выбор профессии девушки был обусловлен её семьёй. Папа Эллы долгое время торгует крупными грузовиками, поэтому девушка с самого детства научилась разбираться в машинах, а потом и любить их. А за что лучше получать деньги, как не за любимое дело?

После школы девушка сразу открыла свой бизнес по грузоперевозкам и погрузочным работам. Но Элла заняла в этом деле не должность менеджера или секретаря, нет, она стала грузчицей. Эта работа ей безумно нравится, и семья её поддерживает, а окружающие всегда приходят в состояние лёгкого шока, пишет The Daily Star.

Клиенты всегда приходят в замешательство и просят позвать кого-то, кто разбирается. Они долго не могут поверить, что я действительно способна им помочь Элла Риз

Девушка не видит ничего странного в своей работе. Наоборот, она надеется, что люди перестанут навешивать на всё ярлыки и считать, что погрузки — чисто мужская профессия. Сейчас Элла готовится к финалу конкурса "Мисс Англия", чтобы пройти дальше и представить свою страну на конкурсе "Мисс мира".