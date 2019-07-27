16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год

26-летняя Наталия Гариботт из Майами, США, всего за один пост в "Инстаграме" может получить 315 тыс. рублей. Семья безмерно гордится самостоятельностью девушки, хоть иногда и не обходится без нравоучений.

Наталия — не обычная пустоголовая красотка. Девушка закончила университет Майами по специализации предпринимательское право, пишет The Sun

Наталия хорошо разбирается в правилах рынка. По её мнению, важно не бежать сломя голову, а грамотно распланировать свои действия

Именно поэтому девушка сейчас может похвастаться 1,3 млн подписчиков в "Инстаграме" и ежегодным доходом в 25 млн рублей

Каждый день Наталия получает тысячи предложений руки и сердца

Менее приличные части тела ей предлагают тоже, но девушка даже не отвечает на такое, не желая подливать масла в огонь

У модели часто спрашивают совета, как начать свой блог и стать успешным

По мнению девушки, всё просто: нужно найти в себе что-то, что будет нравиться людям, и чётко идти по этому пути

"Если подписчикам нравится ваша попа, то ведите аккаунт о ней, а не о моде или ресторанах", — считает Наталия

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