16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год

8

Фото © Instagram/nataagataa

26-летняя Наталия Гариботт из Майами, США, всего за один пост в "Инстаграме" может получить 315 тыс. рублей. Семья безмерно гордится самостоятельностью девушки, хоть иногда и не обходится без нравоучений.

Наталия — не обычная пустоголовая красотка. Девушка закончила университет Майами по специализации предпринимательское право, пишет The Sun

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

Наталия хорошо разбирается в правилах рынка. По её мнению, важно не бежать сломя голову, а грамотно распланировать свои действия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

Именно поэтому девушка сейчас может похвастаться 1,3 млн подписчиков в "Инстаграме" и ежегодным доходом в 25 млн рублей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

Каждый день Наталия получает тысячи предложений руки и сердца

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

Менее приличные части тела ей предлагают тоже, но девушка даже не отвечает на такое, не желая подливать масла в огонь

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

У модели часто спрашивают совета, как начать свой блог и стать успешным

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

По мнению девушки, всё просто: нужно найти в себе что-то, что будет нравиться людям, и чётко идти по этому пути

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

"Если подписчикам нравится ваша попа, то ведите аккаунт о ней, а не о моде или ресторанах", — считает Наталия

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataagataa/" target="_blank"><strong>nataagataa</strong></a></p>

Эти красавицы ввели моду на новый тип фигуры — аппетитный: 7 знаменитых девушек

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×