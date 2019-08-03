Блогерша раскрыла правду о своих красивых фото в Instagram: 10 смешных примеров

За жизнью Риан следят сотни тысяч людей уже несколько лет
Её профиль заполнен сотнями красивых фотографий, документирующих её жизнь
Ключ к классной фотографии — это правильный ракурс
— Риан Мейер
Риан понимает, какая ответственность лежит на ней
Человеку, на которого равняются тысячи последователей, нужно осторожно относиться к тому, что он несёт в массы
Девушка решила делиться со своими подписчиками закулисной жизнью блогера
Она публикует свои неудачные необработанные фотографии, чтобы каждый из её читателей знал — она не идеальна, как и любой на этом свете
Исследования также показывают, что тот, кого мы сравниваем с собой онлайн, играет важную роль в том, как мы воспринимаем себя
Люди сравнивают свою внешность с людьми на фотографиях в "Инстаграме" и часто считают, что они находятся в худшем положении
Жасмин Фардули, исследователь Университета Маккуори в Сиднее
Несмотря на то что Риан уже выложила не один десяток неудачных фотографий, она признаётся, что каждый раз ей не по себе от того, что их кто-то увидит
Просто девушка с большими мечтами, которая будет сожалеть о том, что опубликовала это через три, два, один...
Риан Мейер
16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год