Блогерша раскрыла правду о своих красивых фото в Instagram: 10 смешных примеров

У Риан Мейер более 350 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Она, как сейчас это модно говорить, инфлюенсер. Но, вместо того чтобы публиковать идеальные картинки своей жизни, она решила приоткрыть двери блогерской рутины, ещё раз доказывая, что никто не идеален.

За жизнью Риан следят сотни тысяч людей уже несколько лет

Её профиль заполнен сотнями красивых фотографий, документирующих её жизнь

Ключ к классной фотографии — это правильный ракурс — Риан Мейер

Риан понимает, какая ответственность лежит на ней

Человеку, на которого равняются тысячи последователей, нужно осторожно относиться к тому, что он несёт в массы

Девушка решила делиться со своими подписчиками закулисной жизнью блогера

Она публикует свои неудачные необработанные фотографии, чтобы каждый из её читателей знал — она не идеальна, как и любой на этом свете

Исследования также показывают, что тот, кого мы сравниваем с собой онлайн, играет важную роль в том, как мы воспринимаем себя

Люди сравнивают свою внешность с людьми на фотографиях в "Инстаграме" и часто считают, что они находятся в худшем положении Жасмин Фардули, исследователь Университета Маккуори в Сиднее

Несмотря на то что Риан уже выложила не один десяток неудачных фотографий, она признаётся, что каждый раз ей не по себе от того, что их кто-то увидит

Просто девушка с большими мечтами, которая будет сожалеть о том, что опубликовала это через три, два, один... Риан Мейер

16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год