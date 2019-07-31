Модель Playboy похвасталась, как утопила суперкар из-за любви к высоким каблукам

Не похоже, что 32-летняя Сорайя Вучелич сильно расстроилась из-за потери роскошного "ламборгини". Но и пользователи Сети не поддержали девушку, заметив её легкомысленное отношение к произошедшему.

Инстаграм бывшей девушки Неймара просто завален доказательствами её богатой жизни и снимками её достоинств. Но обычно подписчики благосклонно воспринимают эти фото, отвлекаясь на шикарный бюст девушки, но здесь уже мало кто смог стерпеть, пишет The Sun.

Недавно модель из Хорватии выложила в своем инстаграме два видео. В одном она показывает свой новый синий "ламборгини", а во втором его вылавливают из бассейна. Девушка, смеясь, подписала: "Вот что случается, когда каблук соскальзывает с тормоза и твой ламбо оказывается на дне бассейна".

Так как девушка не сильно-то убивалась по потере, её поклонники в добродушной манере пытались её поддержать. Но не все посчитали ситуацию забавной.

Такое легко получается, когда тонут не твои собственные деньги Пользователь "Инстаграма"

Не волнуйся, уверен, такое случалось с каждым! Пользователь "Инстаграма"

Черт с ним, с ламбо, главное, что ты не сломала каблук! Пользователь "Инстаграма"

Но, судя по всему, это не конец истории, ведь после этого Сорайя опубликовала видео со своим майбахом, а по фото ранее можно было заметить, что бассейн большой и вместительный.

Модель выложила милое фото с малышом, но её подняли на смех из-за глупой ошибки