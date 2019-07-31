Модель Playboy похвасталась, как утопила суперкар из-за любви к высоким каблукам

Инстаграм бывшей девушки Неймара просто завален доказательствами её богатой жизни и снимками её достоинств. Но обычно подписчики благосклонно воспринимают эти фото, отвлекаясь на шикарный бюст девушки, но здесь уже мало кто смог стерпеть, пишет The Sun.
Недавно модель из Хорватии выложила в своем инстаграме два видео. В одном она показывает свой новый синий "ламборгини", а во втором его вылавливают из бассейна. Девушка, смеясь, подписала: "Вот что случается, когда каблук соскальзывает с тормоза и твой ламбо оказывается на дне бассейна".
Так как девушка не сильно-то убивалась по потере, её поклонники в добродушной манере пытались её поддержать. Но не все посчитали ситуацию забавной.
Такое легко получается, когда тонут не твои собственные деньги
Пользователь "Инстаграма"
Не волнуйся, уверен, такое случалось с каждым!
Пользователь "Инстаграма"
Черт с ним, с ламбо, главное, что ты не сломала каблук!
Пользователь "Инстаграма"
Но, судя по всему, это не конец истории, ведь после этого Сорайя опубликовала видео со своим майбахом, а по фото ранее можно было заметить, что бассейн большой и вместительный.
Модель выложила милое фото с малышом, но её подняли на смех из-за глупой ошибки