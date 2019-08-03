Вожатая из Казани мечтает о Playboy и уже отсняла недетское портфолио: 10 фото

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Фото © "ВКонтакте" / Рада Романова

19-летняя Рада Романова учится на педагогическом направлении и практику проходила в летнем лагере с детишками младшего школьного возраста. И можно было бы назвать девушку обычной милой студенткой, если бы не одно но. Её страницы в соцсетях завалены откровенными снимками.

Мир узнал о Раде, когда она решила принять участие в конкурсе на девушку года в журнале Playboy, пишет "Реальное время"

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/id516436201" target="_blank"><strong>Рада Романова,</strong></a><strong> </strong><a href="https://vk.com/zalomskij" target="_blank"><strong><ins>Игорь Заломский</ins></strong></a> и <a href="https://vk.com/farhadg" target="_blank"><strong>Фархад Габдуллин</strong></a></p>

Удивление аудитории журнала вызвала не столько сама девушка (хотя и там было чему приятно удивляться), сколько тот факт, что она учится на педагога

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/id516436201" target="_blank"><strong>Рада Романова,</strong></a><strong> </strong><a href="https://vk.com/evgenyc82" target="_blank"><strong>Евгений Чурбанов</strong></a><strong> и </strong><a href="https://vk.com/sultanova_yulia" target="_blank"><strong>Юлия Султанова</strong></a></p>

Рада подтвердила эту информацию: она действительно студентка педагогического факультета и занималась с детьми из начальной школы

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rada_116_/" target="_blank"><strong>rada_116_</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/w.w.w.zi/" target="_blank"><strong>w.w.w.zi</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/zalomskij/" target="_blank"><strong>zalomskij</strong></a></p>

Но сильного неодобрения девушка не боится, ведь своё будущее она не планирует связывать с преподаванием

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/id516436201" target="_blank"><strong>Рада Романова,</strong></a> <a href="https://vk.com/kirill_foto_kazan" target="_blank"><strong>Кирилл Закиров</strong></a></p>

Быть моделью ей нравится больше, и, судя по имеющимся снимкам, это получается у неё превосходно

<p>Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/id516436201" target="_blank"><strong>Рада Романова,</strong></a> <a href="https://vk.com/zalomskij" target="_blank"><strong><ins>Игорь Заломский</ins></strong></a></p>

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички

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