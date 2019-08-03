Вожатая из Казани мечтает о Playboy и уже отсняла недетское портфолио: 10 фото

19-летняя Рада Романова учится на педагогическом направлении и практику проходила в летнем лагере с детишками младшего школьного возраста. И можно было бы назвать девушку обычной милой студенткой, если бы не одно но. Её страницы в соцсетях завалены откровенными снимками.

Мир узнал о Раде, когда она решила принять участие в конкурсе на девушку года в журнале Playboy, пишет "Реальное время"

Удивление аудитории журнала вызвала не столько сама девушка (хотя и там было чему приятно удивляться), сколько тот факт, что она учится на педагога

Рада подтвердила эту информацию: она действительно студентка педагогического факультета и занималась с детьми из начальной школы

Но сильного неодобрения девушка не боится, ведь своё будущее она не планирует связывать с преподаванием

Быть моделью ей нравится больше, и, судя по имеющимся снимкам, это получается у неё превосходно

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички