Вожатая из Казани мечтает о Playboy и уже отсняла недетское портфолио: 10 фото

Мир узнал о Раде, когда она решила принять участие в конкурсе на девушку года в журнале Playboy, пишет "Реальное время"
Удивление аудитории журнала вызвала не столько сама девушка (хотя и там было чему приятно удивляться), сколько тот факт, что она учится на педагога
Рада подтвердила эту информацию: она действительно студентка педагогического факультета и занималась с детьми из начальной школы
Но сильного неодобрения девушка не боится, ведь своё будущее она не планирует связывать с преподаванием
Быть моделью ей нравится больше, и, судя по имеющимся снимкам, это получается у неё превосходно
Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички