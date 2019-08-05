Модель, которая выполняет все желания подписчиков, вышла на дорогу топлес

25-летняя бьюти-блогерша Даниэлли Аяла из Калифорнии, США, очень любит радовать поклонников — все 1,6 млн, поэтому с радостью выполняет все их желания. И с каждым разом они становятся лишь интереснее.

Как понятно из профиля Даниэлли, девушка любит различные приключения. Поэтому она устроила со своими подписчиками игру — каждую неделю они предлагают ей свои вызовы, а модель выполняет тот, что получил больше всего лайков. В этот раз ей предложили снять топ на шоссе, и девушка, смеясь, согласилась, пишет Daily Star.

Вообще, судя по аккаунту модели в "Инстаграме", вызов не показался Даниэлли слишком уж сложным. Девушка точно знает свои главные достоинства и совершенно не стесняется их демонстрировать. Хотя главная специальность Даниэлли — макияж, большую часть времени она уделяет своим пышным формам.

Но фанаты Даниэлли, даже те, которые пришли к ней в профиль за советами по мейкапу, точно не злятся на такую внезапную смену деятельности.

Как только проснулся, увидел это фото. Это будет отличный день😍 its_just_lee722

Если бы я это увидел на дороге, я бы точно обернул свою машину вокруг столба dickfordjohnson

Вот как надо голосовать на дороге, одобряю woodmark77

И хоть многие шутили на тему того, что в этот день на трассе Малибу ожидалось огромное количество аварий по вине прекрасной Даниэлли, девушке повезло, что на самом деле мимо никто не проезжал. Хотя не исключено, что она просто перекрыла дорогу, хотя это было бы неспортивно.