Фото модели превратилось в ребус из-за бикини, которое обнажило странный загар

21-летняя Холли-Дейз Коффи, вообще-то, известная сёрфингистка, которая просто решила взять небольшой больничный из-за травмы. Но, чтобы поклонники о ней не забыли, девушка регулярно постит горячие снимки.

Но в последнее время фанаты начали задаваться вопросом, заметив на фото нечто странное. Разумеется, у сёрфингистки, живущей на побережье Австралии, есть великое множество разных купальников. Но вот загар на самой колоритной части тела девушки не подходил ни к одному из них, пишет The Sun.

Твоя линия загара😍 ear_mode

Как она сюда попала? springbreakbaes

Покажи нам купальник, который её оставил! realglassen

Девушка предпочла игнорировать настойчивые вопросы, приняв их за недовольство. Но эта тайна продолжала снедать фанатов, которые всё так же заваливали Холли-Дейз просьбами всё прояснить. Ведь на одних фото линия загара была видна, а на других — нет. Она не могла исчезнуть за одну ночь, поэтому подписчики спортсменки потеряли покой.

Самые циничные предположили, что Холли-Дейз, видя такой ажиотаж по поводу своей пятой точки, специально загорает таким образом, чтобы подогреть интерес фанатов. Что на самом деле может быть правдой, ведь девушка продолжает хранить молчание.

Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело