Фото модели превратилось в ребус из-за бикини, которое обнажило странный загар

Но в последнее время фанаты начали задаваться вопросом, заметив на фото нечто странное. Разумеется, у сёрфингистки, живущей на побережье Австралии, есть великое множество разных купальников. Но вот загар на самой колоритной части тела девушки не подходил ни к одному из них, пишет The Sun.
Твоя линия загара😍
Как она сюда попала?
springbreakbaes
Покажи нам купальник, который её оставил!
realglassen
Девушка предпочла игнорировать настойчивые вопросы, приняв их за недовольство. Но эта тайна продолжала снедать фанатов, которые всё так же заваливали Холли-Дейз просьбами всё прояснить. Ведь на одних фото линия загара была видна, а на других — нет. Она не могла исчезнуть за одну ночь, поэтому подписчики спортсменки потеряли покой.
Самые циничные предположили, что Холли-Дейз, видя такой ажиотаж по поводу своей пятой точки, специально загорает таким образом, чтобы подогреть интерес фанатов. Что на самом деле может быть правдой, ведь девушка продолжает хранить молчание.
Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело