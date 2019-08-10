Благодаря трём пластикам эта модель зарабатывает 10 млн в год — угадайте каким

22-летняя Изабелла Бушеми из Майами, США, несмотря на свой возраст, уже успела многого добиться в жизни. Девушка не только ведёт успешный аккаунт в "Инстаграме" с 1,7 млн подписчиков, но и является владелицей собственного бренда одежды.

Правда, прежде чем стать знаменитой, Изабелле пришлось пойти на кое-какие меры. Девушку постоянно раздражали в своём теле три детали

Поэтому, потратив 537 тыс. рублей, она избавилась от маленькой горбинки на носу, поставила виниры и немного увеличила грудь, пишет Daily Star

Как только Изабелла избавилась от этих досадных мелочей, у неё сразу прибавилось уверенности в себе — и девушка принялась выкладывать свои фото

На них модель начала не стесняясь демонстрировать свои самые явные достоинства, и количество подписчиков принялось расти со страшной скоростью

Теперь Изабелла за один рекламный пост получает около 260 тыс., а также стабильный доход девушке приносят продажи её коллекции одежды

Для поддержания роскошной фигуры Изабелла ходит в спортзал и правильно питается. Но девушка признаётся, что с пышными бёдрами ей помогли южные корни

16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год