Благодаря трём пластикам эта модель зарабатывает 10 млн в год — угадайте каким

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Фото © Instagram/missbuscemi

22-летняя Изабелла Бушеми из Майами, США, несмотря на свой возраст, уже успела многого добиться в жизни. Девушка не только ведёт успешный аккаунт в "Инстаграме" с 1,7 млн подписчиков, но и является владелицей собственного бренда одежды.

Правда, прежде чем стать знаменитой, Изабелле пришлось пойти на кое-какие меры. Девушку постоянно раздражали в своём теле три детали

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/missbuscemi/" target="_blank"><strong>missbuscemi</strong></a></p>

Поэтому, потратив 537 тыс. рублей, она избавилась от маленькой горбинки на носу, поставила виниры и немного увеличила грудь, пишет Daily Star

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/missbuscemi/" target="_blank"><strong>missbuscemi</strong></a></p>

Как только Изабелла избавилась от этих досадных мелочей, у неё сразу прибавилось уверенности в себе — и девушка принялась выкладывать свои фото

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/missbuscemi/" target="_blank"><strong>missbuscemi</strong></a></p>

На них модель начала не стесняясь демонстрировать свои самые явные достоинства, и количество подписчиков принялось расти со страшной скоростью

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/missbuscemi/" target="_blank"><strong>missbuscemi</strong></a></p>

Теперь Изабелла за один рекламный пост получает около 260 тыс., а также стабильный доход девушке приносят продажи её коллекции одежды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/missbuscemi/" target="_blank"><strong>missbuscemi</strong></a></p>

Для поддержания роскошной фигуры Изабелла ходит в спортзал и правильно питается. Но девушка признаётся, что с пышными бёдрами ей помогли южные корни

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/missbuscemi/" target="_blank"><strong>missbuscemi</strong></a></p>

16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год

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