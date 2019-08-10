Благодаря трём пластикам эта модель зарабатывает 10 млн в год — угадайте каким

Правда, прежде чем стать знаменитой, Изабелле пришлось пойти на кое-какие меры. Девушку постоянно раздражали в своём теле три детали
Поэтому, потратив 537 тыс. рублей, она избавилась от маленькой горбинки на носу, поставила виниры и немного увеличила грудь, пишет Daily Star
Как только Изабелла избавилась от этих досадных мелочей, у неё сразу прибавилось уверенности в себе — и девушка принялась выкладывать свои фото
На них модель начала не стесняясь демонстрировать свои самые явные достоинства, и количество подписчиков принялось расти со страшной скоростью
Теперь Изабелла за один рекламный пост получает около 260 тыс., а также стабильный доход девушке приносят продажи её коллекции одежды
Для поддержания роскошной фигуры Изабелла ходит в спортзал и правильно питается. Но девушка признаётся, что с пышными бёдрами ей помогли южные корни
16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год