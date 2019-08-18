Умница, красавица и... ещё 10 достоинств модели из Екатеринбурга в фотоподборке

Аня Федотова из Екатеринбурга уже успела заслужить любовь пользователей Сети по всей России. В 2017 году девушка появилась на радарах всех ценителей прекрасного из-за участия в конкурсе журнала Maxim и с тех пор больше не пропадала из виду.

Аня — одна из тех редких девушек, которые не только красавицы, но и умницы

Она закончила музыкальную школу по специальности фортепиано и гитара, а также отучилась на парикмахера

Аня очень ратует за натуральную красоту, поэтому у неё не найти татуировок или пирсинга, а макияж всегда очень лёгкий и ненавязчивый

В 2017 году она приняла участие в конкурсе на звание девушки года по версии журнала Maxim и прошла в финал в числе 10 претенденток

Первое место девушка занять не смогла. Но это, как уже понятно по количеству подписчиков, уж точно никак не повредило её модельной карьере

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