Умница, красавица и... ещё 10 достоинств модели из Екатеринбурга в фотоподборке

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Фото © Instagram / anyutamoor и sean_archer_photo

Аня Федотова из Екатеринбурга уже успела заслужить любовь пользователей Сети по всей России. В 2017 году девушка появилась на радарах всех ценителей прекрасного из-за участия в конкурсе журнала Maxim и с тех пор больше не пропадала из виду.

Аня — одна из тех редких девушек, которые не только красавицы, но и умницы

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank"><strong>anyutamoor, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/zlobin_awesome/" target="_blank">zlobin_awesome</a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/azalina.photo/" target="_blank">azalina.photo</a></p>

Она закончила музыкальную школу по специальности фортепиано и гитара, а также отучилась на парикмахера

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank"><strong>anyutamoor,</strong></a> <a href="https://www.instagram.com/orlov_retouch/" target="_blank">orlov_retouch</a> и <a href="https://www.instagram.com/sean_archer_photo/" target="_blank">sean_archer_photo</a></p>

Аня очень ратует за натуральную красоту, поэтому у неё не найти татуировок или пирсинга, а макияж всегда очень лёгкий и ненавязчивый

<p>Фото © Instagram / a<a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank"><strong>nyutamoor </strong></a>и s<a href="https://www.instagram.com/sean_archer_photo/" target="_blank">ean_archer_photo</a></p>

В 2017 году она приняла участие в конкурсе на звание девушки года по версии журнала Maxim и прошла в финал в числе 10 претенденток

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank">a</a><a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank"><strong>nyutamoor</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/sean_archer_photo/" target="_blank">sean_archer_photo</a></p>

Первое место девушка занять не смогла. Но это, как уже понятно по количеству подписчиков, уж точно никак не повредило её модельной карьере

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank">a</a><a href="https://www.instagram.com/anyutamoor/" target="_blank"><strong>nyutamoor</strong></a><strong> </strong>и <a href="https://www.instagram.com/sean_archer_photo/" target="_blank">sean_archer_photo</a></p>

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