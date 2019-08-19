Девушка проучила модельные агентства, добившись успеха благодаря фото без ретуши

22-летняя Ариэлла Нисса из Сиднея, Австралия, всю жизнь стремилась к идеалам, принятым в фешен-индустрии. Но теперь, многое поняв и откинув лишнее, девушка на своём примере пытается показать, что главное — любить себя.

Ариэлла мечтала стать моделью и объективно имела для этого все необходимые данные. Однако всегда находилось одно но: девушка никак не могла найти себе агентство. Каждый раз ей отказывали, так как у неё большая грудь, низкий рост и неподходящий вес, пишет Daily Star.

Иногда менеджеры говорили, что в данный момент они в моделях не нуждаются, а потом тихо нанимали худую подругу Ариэллы. Конечно же, девушке было невероятно обидно и Ариэлла разозлилась. Она не хотела менять себя — она была прекрасна! Но в рамки модельного бизнеса девушка не умещалась, а значит, их стоило раздвинуть.

Ариэлла завела свой инстаграм, который посвятила обычным девушкам с нормальной фигурой. Она не фотошопит свои снимки, не втягивает живот, не стесняется показать себя с не самой выгодной стороны и честна по поводу своего целлюлита. Эта искренность заработала ей 261 тыс. подписчиков, которые устали видеть в соцсетях как под копирку вылизанные фото звёзд.

Мне пишут: "Тебя не приняли в Victoria Secret, вот ты и бесишься". Эм, что? Бренды постоянно унижают нас, если мы не подходим под их идеалы. Каждая из нас прекрасна и заслуживает шанса проявить себя Ариэлла Нисса

Девушку унижали из-за лишнего веса, но она набрала ещё 18 кг и стала моделью