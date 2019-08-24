Самая красивая чирлидерша доказала, что патриотизм — это очень горячо: 10 фото

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Фото © Instagram/knolldoll

26-летняя Ивана Кнолл из Загреба, Хорватия, многим запомнилась во время чемпионата мира по футболу в России. Ведь тогда девушка всюду разгуливала в одежде цветов своей команды. Но на этом модель решила не останавливаться.

Ивана, в прошлом танцовщица, всегда увлекалась футболом, поэтому, ни минуты не колеблясь, она поехала в Россию на чемпионат

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/knolldoll/" target="_blank"><strong>knolldoll</strong></a></p>

Многие запомнили её по ярким костюмам в цветах Хорватии. Но и после такого модели показалось, что она не смогла выразить любовь к родине в полной мере

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/knolldoll/" target="_blank"><strong>knolldoll</strong></a></p>

Поэтому, когда девушка надумала запустить свою линейку купальников, вопрос о расцветке перед ней даже не стоял, пишет Daily Star

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/knolldoll/" target="_blank"><strong>knolldoll</strong></a></p>

Свои купальники Ивана назвала крокини — как результат слияния слов "бикини" и "Хорватия" (Croatia). Они сразу же стали популярны на родине девушки

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/knolldoll/" target="_blank"><strong>knolldoll</strong></a></p>

В инстаграме Иваны за её небывалым успехом следят 107 тыс. человек, встречая каждое новое фото хвалебными комментариями

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/knolldoll/" target="_blank"><strong>knolldoll</strong></a></p>

16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год

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