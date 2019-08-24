Спустя 20 лет. Что стало с девочкой, чья жизнь была под угрозой из-за наркотиков

Тату-модель рассказала, как ей удалось вовремя остановиться и обзавестись сотнями тысяч фанатов и рекламными контрактами.

Популярная инстаграм-модель Хайди Лавон, которая прославилась снимками своего татуированного тела, призналась, что в юности перепробовала все возможные виды наркотиков. Но в какой-то момент девушка решила взять себя в руки и в корне изменить образ жизни, сообщает Daily Star. Сейчас у Хайди более 800 тысяч подписчиков.

Я стала более выносливой. Мои тело и разум окрепли. У меня даже появились мускулы Хайди Лавон

В это трудно поверить, но первый опыт употребления запрещённых веществ модель получила ещё в 12-летнем возрасте. Теперь она тратит своё время и энергию гораздо эффективнее.

Интернет — это что-то волшебное. Он позволяет мне быть независимой. Мне не нужно ни у кого получать разрешение на использование собственных снимков Хайди Лавон

Хайди фотографирует её жених Джеймс, он же обрабатывает снимки и заключает сделки. Пара познакомилась во время фотосессии. Джеймс участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке, где потерял ногу, но, несмотря на увечье, смог произвести на Хайди впечатление.

Мне предложили посниматься с мужчиной. Он выглядел просто великолепно. Я была так смущена… Хайди Лавон

О прошлой жизни модель вспоминает с горечью и одновременно с облегчением. По её словам, всё началось с алкоголя, который её друзья выносили из дома незаметно от родителей. Постепенно они перешли на наркотики. Так продолжалось шесть лет.

Дни напролёт я проводила в каких-то мотелях. Меня дважды ловили за вождение в нетрезвом виде. Я наблюдала, как мои друзья один за другим умирают или отправляются в тюрьму. Лучшее, что я могла сделать в тот период, — это завязать. И теперь я чиста Хайди Лавон

Старания Хайди не прошли даром: за один рекламный пост в соцсетях она получает от $300 до $600. Некоторые компании пошли дальше и заключили с ней долгосрочные контракты, которые предусматривают ежемесячные выплаты в размере от $2000 до $4000.

Из розовощёкой студентки в тату-модель. Эта девушка посвятила своё тело фильмам