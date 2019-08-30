Эта модель выглядит так, будто родом не с Украины, а с другой планеты: 12 фото

Вообще говоря, Мария Оз — человек многих талантов. Девушка сумела добиться успеха не только в фешен-индустрии, но и в сфере стоп-моушен-анимации. Яркая внешность и необычные ролики привлекли внимание 116 тыс. пользователей "Инстаграма", и их количество растёт с каждым днём.

Первое, что замечаешь при просмотре фото Марии, — это, конечно же, её глаза. Девушка признаётся, что они достались ей от папы

Несмотря на то что девушка ведёт аккаунт уже не первый год, под каждым её снимком до сих пор появляются обвинения в использовании фотошопа

Но Мария уверяет, что это не так. Просто ей повезло родиться с такой яркой внешностью и огромными глазами

Наверное, именно поэтому у девушки появилась сильная тяга ко всему необычному и в одежде, и в работе

Помимо модельного бизнеса Мария также занимается стоп-моушен-анимацией. На новые проекты её вдохновляют работы Уэса Андерсона, Тима Бёртона и других

Каждый проект, по задумке девушки, должен получаться красочным и сказочным, ведь в обычной жизни редко находится место для праздника

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