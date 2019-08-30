Эта модель выглядит так, будто родом не с Украины, а с другой планеты: 12 фото

391

Фото © Instagram/dukhovnoe_litso

Вообще говоря, Мария Оз — человек многих талантов. Девушка сумела добиться успеха не только в фешен-индустрии, но и в сфере стоп-моушен-анимации. Яркая внешность и необычные ролики привлекли внимание 116 тыс. пользователей "Инстаграма", и их количество растёт с каждым днём.

Первое, что замечаешь при просмотре фото Марии, — это, конечно же, её глаза. Девушка признаётся, что они достались ей от папы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dukhovnoe_litso/" target="_blank"><strong>dukhovnoe_litso</strong></a></p>

Несмотря на то что девушка ведёт аккаунт уже не первый год, под каждым её снимком до сих пор появляются обвинения в использовании фотошопа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dukhovnoe_litso/" target="_blank"><strong>dukhovnoe_litso</strong></a></p>

Но Мария уверяет, что это не так. Просто ей повезло родиться с такой яркой внешностью и огромными глазами

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dukhovnoe_litso/" target="_blank"><strong>dukhovnoe_litso</strong></a></p>

Наверное, именно поэтому у девушки появилась сильная тяга ко всему необычному и в одежде, и в работе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dukhovnoe_litso/" target="_blank"><strong>dukhovnoe_litso</strong></a></p>

Помимо модельного бизнеса Мария также занимается стоп-моушен-анимацией. На новые проекты её вдохновляют работы Уэса Андерсона, Тима Бёртона и других

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dukhovnoe_litso/" target="_blank"><strong>dukhovnoe_litso</strong></a></p>

Каждый проект, по задумке девушки, должен получаться красочным и сказочным, ведь в обычной жизни редко находится место для праздника

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dukhovnoe_litso/" target="_blank"><strong>dukhovnoe_litso</strong></a></p>

Умница, красавица и... ещё 10 достоинств модели из Екатеринбурга в фотоподборке

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×